Sinner, sarà un delirio: ora lo dice anche Murray

Notizia straordinaria per Sinner, tifosi in delirio: anche Murray si arrende, l’annuncio dello scozzese è clamoroso

Jannik Sinner si prepara a regalare altre gioie incontenibili ai suoi tifosi. Fino a questo momento abbiamo potuto vivere una stagione a dir poco esaltante per i risultati conquistati dall’azzurro. Ma il meglio sembra debba ancora a venire. Almeno stando alle dichiarazioni di un big del tennis come Andy Murray, ormai convinto che il nostro numero uno potrà competere per la vittoria di tutti i prossimi tornei.

Tra i tanti protagonisti del mondo del tennis che ormai si sono arresi alla crescita di Jannik c’è sicuramente anche Murray. Lo scozzese, da tempo in parabola discendente, potrebbe molto presto appendere la sua racchetta al chiodo. Stando alle sue stesse dichiarazioni, non andrà oltre i tornei estivi. Anzi, è probabile che i Giochi olimpici possano rappresentare per lui l’ultimo grande appuntamento della carriera.

Prima di tornare a Parigi, Andy si presenterà ancora una volta anche a Londra, per disputare un altro Wimbledon da protagonista, per l’ultima volta. E proprio parlando dello Slam che maggiori soddisfazioni gli ha dato nel momento migliore della sua vita agonistica, Murray ha voluto spendere parole straordinarie nei confronti di Sinner: dopo aver raggiunto la semifinale lo scorso anno, per lo scozzese quest’anno l’altoatesino potrà anche competere per la vittoria.

Murray ‘promuove’ Sinner: l’azzurro può vincere Wimbledon, l’annuncio fa impazzire i tifosi

Intervistato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, l’ex numero uno al mondo ha toccato molti argomenti di grande interesse per tutti gli appassionati di tennis, dal suo possibile ritiro alla crescita appunto di Jannik Sinner. E proprio approfondendo questo argomento, il tennista scozzese ha voluto elogiare, senza troppi giri di parole, il nostro attuale numero uno.

Rispetto al Sinner che abbiamo ammirato lo scorso anno a Londra, quello che si presenterà all’All England Club quest’anno sarà con tutta probabilità uno Jannik diverso, cresciuto nella consapevolezza e nel modo di gestire le partite. E in questo momento pensare che l’erba possa rivelarsi una superficie ostica sarebbe davvero azzardato.

“Il modo in cui colpisce la palla gli permetterà di ottenere grandi risultati anche sull’erba“, ha affermato Murray senza troppi giri di parole, pur aggiungendo che al momento il cemento sembra essere la superficie per lui più congeniale, soprattutto per il modo in cui si muove sui campi veloci.

Questo non vuol dire che a Wimbledon avrà però meno possibilità: “La vittoria in Australia per lui è stata importante. Dopo aver conquistato il primo Slam, secondo me ne vincerà molto presto altri“. Un pronostico che fa impazzire i tifosi, in delirio al solo pensiero che un tennista italiano possa avere l’opportunità di vincere il più prestigioso torneo al mondo.