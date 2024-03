Slavia Praga, Trpisovsky: “Giocare contro il Milan una festa, adoro Leao”

Il tecnico dello Slavia Praga, Jindrich Trpisovsky, nella consueta conferenza stampa pre-gara, ha presentato il match di domani sera di San Siro, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Milan. Di seguito le sue dichiarazioni: “Il Milan sa giocare molto bene, Leao è uno dei migliori al mondo. Saremo molto attenti anche al centrocampo, dove c’è Bennacer. Hanno grande esperienza: il Milan usa tanti giocatori e sono tutti di grandissimo livello. Il portiere del Milan addirittura ha degli assist: è una cosa rara, unica. Noi dovremmo essere molto attenti a tutto”.

“Abbiamo giocato 120 minuti settimana scorsa, poi domenica: abbiamo cambiato alcuni giocatori anche per qualche infortunio. Ora aspettiamo l’ultima rifinitura per capire chi sarà in forma. Abbiamo visto come gioca il Milan e dobbiamo decidere la formazione al momento. Difficile prepararsi ad affrontare ad uno come Leao: normalmente non incontriamo giocatori come lui”.

LEGGI ANCHE >>> Le dichiarazioni di Zima, ex difensore del Torino

Conferenza stampa Trpisovsky: le parole del tecnico dello Slavia Praga

“Per me giocare qui è il picco della carriera. Mi ricordo Baresi, Costacurta: giocare contro il Milan per noi è una festa, contro una squadra così, con questa tradizione, con questo stadio. Spero di fare meglio che contro la Roma. Sono contento che i miei giocatori affronteranno i giocatori del Milan. Adoro Leao, lo vediamo giocare spesso”.