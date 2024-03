ESCLUSIVA SI L’ex Sporting, Contreras: “Atalanta, oggi sarà diverso. Sanchez? Ora è felice”

Mancano poche ore al ritorno in campo dell’Atalanta in Europa League: la squadra di Gasperini fa visita allo Sporting CP, che già nella fase a gironi è stata capace di superare a Lisbona (1 a 2 con le reti di Scalvini e Ruggeri).

In esclusiva ai microfoni di SPORTITALIA è intervenuto l’ex giocatore del club lusitano, Pablo Contreras, per dirci la sua sulla doppia sfida. Il cileno inoltre ha commentato l’ottimo momento di forma che sta vivendo il suo connazionale Alexis Sanchez (con il quale ha condiviso lo spogliatoio in Nazionale), tornato a segnare con l’Inter.

Dopo un inizio di stagione complicato, Alexis sta ora dimostrando di poter fare ancora la differenza, quando sta bene?

“Alexis sta vivendo un momento di ottima forma, sì. Per il fatto che stiamo parlando di un grande professionista, oltre che di un campione, il fatto di avere spazio e minuti gli libera la testa dalle difficoltà di inizio anno. Ora gioca come sa”.

Cosa è scattato in lui?

“Ora si sente sicuramente al meglio, come piace a lui e quello che lo rende felice è la fiducia che mister e compagni hanno in lui”.

Giocare all’Alvalade è complicato in sfide come quella che ha oggi l’Atalanta?

“In generale lo è giocare in Portogallo. In particolare nei tre stadi più grandi: l’Alvalade è sicuramente fra essi”.

L’Atalanta però si è già imposta a Lisbona, nella fase a gironi. Oggi sarà diverso?

“Tutte le partite sono differenti ed il match giocato nella fase a gironi conta relativamente. Sono due squadre forti e come appassionato di calcio spero che possiamo assistere ad un bello spettacolo”.