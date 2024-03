Lavori in corso: cambia il futuro di Alonso

Nel paddock c’è chi sta lavorando per definire il futuro di Fernando Alonso: il colpo di teatro è dietro l’angolo. Ecco gli ultimi aggiornamenti

“La mia situazione è unica: ci sono solo tre campioni del mondo sulla griglia e sono il solo disponibile per il 2025“. Che Fernando Alonso non pensasse al ritiro come principale opzione per il suo futuro era già chiaro alla vigilia della stagione 2024, quando in occasione della cerimonia di unveiling della nuova Aston Martin pronunciava tali parole. Che però la sua carriera potesse vivere un clamoroso colpo di scena ci credevano davvero in pochi. E invece, adesso, lo scenario è cambiato in maniera radicale.

Perché Alonso, a 42 anni inoltrati e con due titoli in bacheca, ha capito di avere ancora tanta voglia correre e di volerlo fare ad altissimo livello, cosa che l’Aston Martin sta dimostrando di non potergli consentire. E allora, lo spagnolo ha iniziato a valutare altre piste per il suo prossimo futuro. I

n primis quella che lo vedrebbe trasferirsi alla Mercedes alla fine del campionato per prendere il posto di Lewis Hamilton. Una pista che, di recente, si è caldeggiata con grande insistenza sui media, essendo lo spagnolo ritenuto l’erede perfetto del britannico.

Quale futuro per Alonso? Briatore è già a lavoro, e non si escludono piste clamorose: i dettagli

La Mercedes, dal canto suo, sarebbe interessata ad Alonso, ma ingaggerebbe il due volte iridato soltanto per un anno, in attesa di lanciare la giovane stella italiana Andrea Kimi Antonelli, attualmente impegnato nel Mondiale di Formula 2. Una condizione che Nando accetterebbe in cambio di altre garanzie, ma questo non è l’unico aspetto destinato eventualmente ad essere discusso. Intanto, c’è chi già ha cominciato a mettere le basi per una trattativa.

Ci riferiamo a Flavio Briatore, storico manager dell’asturiano dai tempi della Renault. Durante il weekend in Bahrain, infatti, l’imprenditore italiano è stato avvistato nel paddock a chiacchierare con diversi dirigenti, tra cui il boss della Mercedes Toto Wolff. E hanno parlato proprio del possibile trasferimento di Alonso a Brackley. “Sto lavorando e cercando la migliore opzione futura per Fernando“, si è lasciato scappare il 73enne piemontese.

Insomma, possiamo definire ufficialmente avviati i colloqui tra Alonso e le Frecce d’Argento. Ora, c’è da vedere se questi colloqui avranno un’evoluzione trasformandosi in trattativa, oppure se il clamoroso colpo di mercato resterà soltanto una bella suggestione. A proposito di suggestioni, negli ultimi giorni anche il nome di Max Verstappen ha iniziato a circolare nell’ambiente legato alla stella a tre punte.