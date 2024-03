Copa de la Liga, scandalo in casa Vélez Sarsfield

Scandalo in argentina, precisamente al Club Atlético Vélez Sarsfield, una ragazza di 24 anni ha infatti denunciato 4 giocatori della formazione di Linieres, Buenos Aires, con l’accusa di essere stata stuprata.

La denuncia

Una ragazza di 24 anni ha denunciato quattro giocatori del Vélez per presunti abusi sessuali. L’episodio vergognoso sarebbe avvenuto domenica scorsa all’Hotel Hilton di Tucumán, dove la squadra alloggiava dopo il pareggio contro l’Atlético Tucumán.

L’accaduto

La giovane donna ha dichiarato che è stato Sebastián Sosa a contattarla per invitarla in albergo. Secondo Olé, quando è entrata nella stanza c’erano anche Abiel Osorio, Braian Cufré e José Florentín. Nella sua dichiarazione, la vittima ha confermato di aver condiviso “alcune lattine di birra” e le è stato offerto anche del fernet. Ma dopo qualche bicchiere ha iniziato a sentirsi molto stordita e ha deciso di sdraiarsi sul letto. Ha anche raccontato di essersi sentita assonnata e in quel momento è stata abusata senza consenso. Una volta che è riuscita a riprendersi, ha chiesto un’auto ed è tornata a casa.