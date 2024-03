Europa League, Roma-Brigthon 4-0: show giallorosso all’Olimpico

E’ la Roma a vincere nella gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Brighton. I giallorossi di Daniele De Rossi si sono imposti 4-0 contro i ragazzi di Roberto De Zerbi, portandosi così avanti nel doppio scontro. Grande prestazione della Lupa, in gol con Dybala e Lukaku nel primo tempo e con Mancini e Cristante nella ripresa.

Le formazioni

De Rossi ha sciolto il dubbio sul modulo, optando per la difesa a 4. In porta confermato Svilar, davanti a lui Celik, Mancini, Ndicka e Spinazzola. In mediana Cristante, Paredes e Pellegrini. Davanti poi la scelta è ricaduta sul tridente formato da Dybala,Lukaku e El Shaarawy. De Zerbi risponde con il 4-2-3-1, con Lamptey, Van Hecke, Dunk e Igor a protezione di Steele. In mezzo la coppia formata da Gilmour e Gross. Batteria dei trequartisti composta da Enciso, Buonanotte e Adingra a supporto del centravanti Welbeck.

Il primo tempo: Roma-Brighton 2-0

Roma che sfiora subito il vantaggio con Lukaku che di testa su cross di Spinazzola trova però la pronta risposta di Steele. Al 7′ palo del Brighton con Adingra con conclusione deviata da Ndicka. Al 12′ passa poi in vantaggio la Roma, palla geniale di Paredes con Dybala che controlla e salta Steele per il vantaggio giallorosso. Gol inizialmente annullato per fuorigioco ma poi convalidato dopo intervento del Var. Il Brighton non ci sta e al 25′ sfiora il pari. Adingra crossa da sinistra e Welbeck colpisce di testa con Svilar che si supera. Al 38′ ammonito Van Hecke per fallo su Pellegrini. Giallorossi che raddoppiano in chiusura di prima frazione con Lukaku. Il belga recupera palla su errore di Dunk e da solo davanti a Steele non sbaglia per il 2-0. Poco dopo è poi un super Svilar su colpo di testa di Welbeck servito ancora da Adingra a salvare il risultato.

Il secondo tempo: Roma-Brighton 4-0

De Zerbi cambia subito, fuori Enciso dentro Ansu Fati. La prima occasione è per Lukaku che su cross di Spinazzola schiaccia in porta ma Steele para. Al 57′ la risposta è di Welbeck che imbeccato da Adingra calcia male. Poco dopo il primo giallo anche in casa Roma con Spinazzola ammonito per una trattenuta su Buonanotte. Al 64′ arriva poi il 3-0 giallorosso, cross di El Shaarawy da sinistra e Mancini in spaccata in posizione al limite del fuorigioco mette il pallone alle spalle di Steele. Poco dopo ammonizione anche per Lamptey per fallo su uno scatenato El Shaarawy. Farone che ispira anche il quarto gol della Roma, servendo perfettamente Cristante, bravo a segnare di testa, al termine di un’azione spettacolare. A 20 dalla fine De Rossi toglie poi Dybala e Paredes, al loro posto Baldanzi e Bove. De Zerbi risponde, fuori Igor e Buonanotte, dentro Estupinan e Veltmann. Fuori anche Welbeck e Gilmour per Ferguson e Baleba. De Rossi cambia Spinazzola per Llorente e poi Lukaku e El Shaarawy per Azmoun e Zalewski. Con la Roma che dopo 5 minuti di recupero è ora ad un passo dai quarti di finale.