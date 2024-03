Poker clamoroso: ribaltone Hamilton

Il primo GP del Mondiale di Formula 1 in Bahrain ha già emesso un verdetto importante per il prosieguo della stagione. Intanto, nel paddock, tiene banco ancora la questione Hamilton

Tira aria già di rassegnazione tra le Scuderie di Formula 1 costrette, anche nel GP del Bahrain che ha inaugurato il Mondiale 2024, ad assistere all’assolo vincente di Max Verstappen e della sua Red Bull.

Nel weekend di Sakhir, il campione del mondo olandese ha conquistato il suo quinto Grand Chelem (o Grand Slam) in carriera ottenendo la pole position, il giro più veloce in Gara e la vittoria nel GP con il primo posto tenuto dalla partenza all’arrivo.

Una prestazione quella di Verstappen in Bahrain che conferma le anticipazioni della vigilia su una Red Bull troppo performante per le rivali. La Ferrari può consolarsi con il terzo posto di Sainz e il quarto di Leclerc, una sorta di “investitura” a seconda forza del Mondiale.

Ci si aspettava di più dalla Mercedes. Russell ha chiuso al quinto posto. Male Hamilton, solo settimo e mai in lotta per le posizioni di vertice. E’ iniziata, dunque, con un risultato deludente l’ultima stagione di Lewis con la Scuderia con cui ha conquistato 6 Mondiali. Un’annata che lui stesso ha definito “surreale” e anticipa il passaggio alla Ferrari nel 2025.

Hamilton via, la Mercedes deve scegliere il sostituto

Il trasferimento di Hamilton alla Rossa ha causato un problema non da poco alla Mercedes che si ritrova costretta a ingaggiare un sostituto. Uno scenario non previsto per Toto Wolff, considerato come Lewis avesse ancora un anno di contratto con il team anglo-tedesco.

Wolff ha ribadito che Mercedes prenderà la sua decisione senza fretta. Inevitabilmente però impazzano le indiscrezioni su chi erediterà il volante di Hamilton. Nello scorso weekend, con il caso Horner che ha vissuto un’altra fase critica dopo la diffusione di foto compromettenti per il team principal Red Bull, si è scritto di un tentativo della Mercedes per Verstappen.

Un’ipotesi che, nonostante la crisi interna nel team campione del mondo, sembra molto difficile che possa concretizzarsi. Più concrete, invece, altre quattro possibilità. La prima è quella del talento italiano, Andrea Kimi Antonelli. Il pilota 17enne è un pupillo di Toto Wolff e ha esordito in Formula2 proprio in Bahrain. Lo stesso Wolff ha invitato tutti a non mettergli pressioni ma è chiaro come la Mercedes punti davvero su di lui in futuro.

In Bahrain si è rivisto anche Flavio Briatore. Quest’ultimo cura gli interessi di Fernando Alonso, al suo ultimo anno di contratto con Aston Martin. Dovesse proseguire la carriera, per l’ex campione del mondo potrebbe aprirsi la possibilità di chiuderla in Mercedes. L’eventuale approdo di Alonso in Mercedes sarebbe legato proprio a quello futuro di Antonelli.

In pratica Fernando potrebbe correre al posto di Hamilton il prossimo anno per permettere al giovane pilota italiano di crescere ulteriormente in F2. Attenzione anche a Carlos Sainz. Veloce e affidabile, lo spagnolo ha un’intera stagione per dimostrare le sue capacità. Proprio la possibilità di correre senza eccessive pressioni, considerata che quella in corso è la sua ultima stagione in Ferrari, potrebbe dare ulteriori motivazioni a Sainz per mettersi in mostra e guadagnarsi un’altra chance.

Chi potrebbe cambiare squadra il prossimo anno è anche Alex Albon, altro profilo seguito con attenzione da Wolff. Il pilota thailandese potrebbe tornare alla Red Bull per affiancare Verstappen dopo l’addio a Perez, in scadenza di contratto.