Bologna-Inter, uno dei big match della 28esima giornata di Serie A: al Dall’Ara arriva la capolista desiderosa di allungare la striscia di vittorie consecutive e, soprattutto riscattare l’eliminazione dalla Coppa Italia, unico neo della stagione perfetta della squadra allenata da Simone Inzaghi. I padroni di casa hanno vinto le ultime sei partite in campionato, mentre i nerazzurri arrivano da 9 successi consecutivi nel 2024.

Bologna è spesso indigesta alla formazione nerazzurra: lo sa benissimo l’Inter, che qualche anno fa, ci ha perso uno Scudetto, vinto poi al fotofinish dai cugini del Milan. Un match in cui Thiago Motta, tecnico rossoblà, vorrà dare l’ennesimo dispiacere ai suoi ex tifosi.

Come sottolineato dal sito ufficiale dell’Inter, sono 153 i precedenti in Serie A tra le due compagini: 74 vittorie per l’Inter, 36 pareggi e 43 successi del Bologna. I nerazzurri sono la squadra che ha segnato più gol al Dall’Ara nella storia della Serie A: 109 in 76 sfide. Bologna imbattuto in 20 delle ultime 21 gare casalinghe in campionato (13 vittorie e 7 pareggi).

Bologna-Inter, nerazzurri reduci da due ko di fila al Dall’Ara

Domani quota 97esimo Bologna-Inter tra tutte le competizioni: 39 vittorie a testa e 17 pareggi. Se dovessimo calcolare la Serie A sono più i ko che i successi: 35 a 33 con 15 pareggi. Bologna, come ricordato prima è indigesta per la formazione allenata da Simone Inzaghi: partiamo dal 2-1 del 27 aprile 2022 (la famosa papera di Radu e il gol vittoria di Sansone) e l’1-0 del 26 febbraio 2023 (gol vittoria griffato Orsolini).