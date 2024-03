F1, Leclerc stroncato dal rivale: “In questo momento lo è”

Charles Leclerc al centro del duro attacco: il grande rivale non fa sconti e critica il pilota della Ferrari

Il 2024 della Ferrari è cominciato con un retrogusto abbastanza amaro. Perché se è vero che il terzo posto di Carlos Sainz ha fatto piacere e portato punti preziosi, è altrettanto veritiera la palpabile delusione per il brutto GP in cui è incappato Charles Leclerc.

Il pilota monegasco, sin dai primi giri, aveva accusato un grave problema ai freni che avrebbe successivamente spinto la Ferrari ad aprire addirittura un’indagine per fare chiarezza sull’accaduto. Un quarto posto, dietro alle Red Bull e al compagno di squadra, che è risultato essere quasi un miracolo dell’ex pilota dell’Alfa Romeo Sauber.

Leclerc a fine gara, in Bahrain, si è detto deluso e frustrato per quanto accaduto: una giornata no, davvero storta, che non gli capitava da moltissimo tempo. La stagione in corso, la più lunga della storia della Formula 1 con 24 GP e ben 6 Sprint Race, darà modo al pilota della Scuderia di Maranello di rifarsi molto presto.

Nelle ultime ore sono però giunte delle dichiarazioni abbastanza clamorose che coinvolgono in maniera indiretta la rossa: il grande rivale lo ha letteralmente snobbato.

Leclerc, che stoccata: il rivale lo snobba

Il pilota della Mercedes e compagno di squadra nell’ultimo anno di Lewis Hamilton con la Scuderia di Brackely, George Russell, ha parlato nelle scorse ore e lo ha fatto analizzando le rivalità che caratterizzeranno questa annata appena cominciata in Formula 1.

Il talento britannico è intervenuto nella consueta conferenza stampa di apertura per il GP di Gedda in Arabia Saudita e le sue parole hanno indirettamente coinvolto il pilota della Ferrari Charles Leclerc. “È la mia terza stagione al fianco di Lewis, il più grande pilota di tutti i tempi. Chiunque dovesse sostituirlo lo accoglierei favorevolmente”. Il riferimento è chiaro e limpido: le voci di un possibile approdo in Mercedes di Max Verstappen, dopo il polverone alzatosi in casa Red Bull a ‘causa’ dell caso Horner.

“Ogni team desidera avere la miglior coppia possibile e in questo momento Verstappen è il miglior pilota sulla griglia“, l’elogio di Russell nei confronti del campione del mondo in carica. “Sarebbe entusiasmante se accadesse”, ha aggiunto il 26enne inglese.

Russell ha palesemente ignorato Charles Leclerc, al quale la Ferrari continua a credere parecchio. Sarà infatti il monegasco ad affiancare Hamilton dal 2025, in un’accoppiata davvero straordinaria: con Sainz destinato a cercarsi, a scadenza, una nuova Scuderia.

Ad ogni modo nelle prossime settimane sapremo se il fatto che Russell abbia letteralmente snobbato il talento di Leclerc sia un caso o se effettivamente il pilota della Ferrari, in questo momento, non sia in grado di reggere il confronto con i grandi della Formula 1.