Napoli-Torino 1-1, a Kvara risponde Sanabria

Al Diego Armando Maradona termina 1-1 la sfida della 28^ giornata di Serie A tra Napoli e Torino. Gara equilibrata che si decide nella ripresa. In vantaggio prima gli azzurri con Kvaratskhelia. La risposta granata è immediata ed è targata da Sanabria per l’1-1 finale.

Le formazioni

Il Napoli scende in campo con il consueto 4-3-3. Calzona ha scelto Meret in porta, difesa a 4 con Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui. Per Rrahmani solo panchina, in via precauzionale. A centrocampo è Zielinski, fuori dalla lista Uefa, ad affiancare Lobotka e Anguissa. In attacco il tridente classico con Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. La risposta di Matteo Paro, con Juric squalificato, 3-4-2-1 per i granata. In porta Vanja Milinkovic-Savic, difesa a 3 con Djidji, Buongiorno e Masina. Linea mediana a 4 con Bellanova, Gineitis, Linetty e Rodriguez. Scelto poi Vlasic alle spalle di Zapata e Pellegri che ha superato la concorrenza di Sanabria.

Primo tempo

Partono forti gli azzurri, al 14′ Politano innesca Kvaratskhelia che calcia da buona posizione trovando però la parata di Milinkovic-Savic. Sul corner successivo è poi Osimhen a mancare la porta con un colpo di testa. Risposta granata affidata a Zapata al 29′ con il colombiano che dal limite impegna Meret che con un grande riflesso dice di no alla punta. Con lo stesso attaccante che poco dopo viene ammonito per fallo su Di Lorenzo a centrocampo. Al 43′ sono poi pericolosi nuovamente gli azzurri, nuovamente con Kvaratskhelia. Cross da destra di Politano e colpo di testa del numero 77 che trova però pronto Milinkovic che mette in corner. Nell’ultimo dei 3 minuti di recupero viene ammonito poi anche Buongiorno colpevole di una trattenuta su Osimhen.

Secondo tempo

Napoli che torna pericoloso subito in avvio di ripresa, Politano si mette in proprio e calcia da fuori trovando però pronto Milinkovic Savic che blocca a terra. Gara che si sblocca all’ora di gioco, Kvaratskhelia combina con Mario Rui con il portoghese che trova il georgiano a centro-area bravo ad anticipare i centrali granata e fare 1-0. Paro cambia e sostituisce Pellegri con Sanabria, subito decisivo un minuto dopo quando arriva il pari. Sanabria raccoglie a centro area su sviluppi di corner e in rovesciata trova il guizzo vincente. Poco dopo Calzona cambia due uomini, fuori Politano e Zielinski dentro Raspadori e Traoré. Napoli che prova a scuotersi con Osimhen pericoloso dalla breve distanza con Milinkovic Savic ancora bravo a dire no. Nei granata esce Djidji per un problema fisico entra Sazonov. Calzona cambia ancora fuori Mario Rui dentro Olivera. Napoli che continua ad insistere ed è ancora Kvaratskhelia a provarci trovandosi però ancora una volta murato da Milinkovic-Savic. Il Toro cambia e sostituisce Bellanova e Linetty con Lazaro e Vojvoda. Al secondo minuto di recupero azzurri ancora pericolosi prima con Kvara, traversa, e poi con Di Lorenzo, alto sulla ribattuta. Al 93′ Calzona si gioca poi la carta Lindstrom al posto di Lobotka. Non cambia però più nulla con Orsato che al termine dei 7 minuti di recupero fischia la fine.