Le parole di Djokovic scatenano il putiferio: è bufera con Sinner

Le parole di Novak Djokovic stanno facendo discutere tanto gli appassionati nelle ultime ore. Si scatena una bufera con Jannik Sinner

Indian Wells è iniziato e sta già portando in dote tante emozioni, anche per il tennis italiano. Oltre al percorso di Jannik Sinner, dato tra i favoriti anche in quest’occasione visto il suo grande periodo di forma, sono diversi i campioni italiani che potrebbero farci esultare nei prossimi giorni.

E poi c’è Novak Djokovic. Il fenomeno serbo è abituato a dominare l’inizio della stagione, assicurandosi fin da subito grandi risultati, soprattutto all’Australian Open. Ha conquistato per ben dieci volte il Grande Slam nella terra dei canguri, ma quest’anno si è dovuto arrendere al talento dell’altoatesino, in grado di batterlo esattamente com’era successo in Coppa Davis. Per Djokovic non è sempre facile analizzare le sue sconfitte, abituato a vincere a ripetizione e su ogni superficie nell’ultimo decennio, ma anche dal ko di qualche settimana fa dovrà uscirne più forte e dimostrare ancora una volta di essere il numero uno.

Indian Wells potrebbe essere l’occasione giusta per farlo, anche se Sinner e Alcaraz non hanno per nulla intenzione di alzare bandiera bianca prima del tempo – lo spagnolo deve anche difendere il posto numero due nel ranking mondiale.

Djokovic torna sulla sconfitta agli Australian Open: “Non ho giocato il mio miglior tennis”

In occasione del Media Day di Indian Wells, il tennista migliore del pianeta è tornato a parlare di ciò che è successo in Australia con grande onestà intellettuale e ha ammesso l’importanza di partire subito bene nella stagione, vincendo il primo grande trofeo in palio.

Poi ha dimostrato la sua mentalità da campione per le parole dedicate a Sinner: “Non credo di aver giocato il mio miglior tennis in Australia, cosa che invece ha fatto Sinner. È stato semplicemente migliore di me in semifinale e ha poi compiuto una incredibile rimonta in finale vincendo il suo primo Slam – ha detto -. Un successo assolutamente meritato“. Il rapporto tra i due, quindi, continua a essere ottimo, nonostante i suoi fan abbiano cercato a più riprese di rincuorarlo e di prendersela con l’altoatesino.

In ogni caso, Djokovic ha già accantonato quella delusione ed è arrivato a Indian Wells con sensazioni molto positive: “Sono molto entusiasta di tornare, sono passati cinque anni dall’ultima volta e il tempo passa in maniera davvero veloce”. Chissà che stavolta non possa tornare anche a trionfare.