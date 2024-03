Cataclisma in Formula 1, sospeso dalla Red Bull

Un vero e proprio terremoto potrebbe sconvolgere la Red Bull: in arrivo una clamorosa sospensione

Gli equilibri che da anni reggono il mondo della Formula 1 potrebbero presto essere sconvolti. Con un colpo di scena clamoroso, in Red Bull il terremoto potrebbe arrivare dall’interno, portando con sé risultati devastanti per il presente e, soprattutto, per il futuro. La stagione è iniziata da pochi giorni, ma proprio in questo momento è arrivata una notizia che lascia tutti i tifosi senza parole: uno dei pilastri della scuderia austriaca, artefice dei successi di quest’epoca di assoluto dominio, potrebbe presto essere sospeso. E le conseguenze sarebbero a questo punto tutte da scoprire.

Troubles in Paradise, direbbero gli inglesi. Le notizie degli ultimi mesi di una possibile lotta intestina nel mondo apparentemente perfetto della Red Bull si sono rivelate fondate. All’interno della scuderia austriaca sta succedendo di tutto. E se al momento questo non sembra riflettersi sui risultati in pista, grazie al gap accumulato da una vettura che supera le altre sotto qualunque punto di vista, potrebbe rappresentare un problema piuttosto serio per il futuro della Red Bull.

Uno dei grandi protagonisti di questi anni di successi, un vero pilastro nella scuderia austriaca, ha infatti confessato apertamente in un’intervista a una televisione locale di essere appeso a un filo: da un momento all’altro potrebbe essere sospeso, e non dalla FIA, bensì dalla stessa Red Bull.

Formula 1, l’uomo di fiducia di Verstappen sospeso dalla Red Bull: cosa sta succedendo

Negli ultimi giorni sono stati in molti a tentare di ricostruire le dinamiche interne al mondo Red Bull, con le due fazioni opposte in lotta ormai da diverso tempo. Da una parte Chris Horner, il team principal protetto dalla stessa proprietà in un momento molto complicato anche dal punto di vista personale. Dall’altra Helmut Marko e gli altri rappresentanti dell’anima austriaca della scuderia.

Uno scontro tra titani che, a quanto pare, potrebbe vedere alla fine uscire vittorioso proprio Horner. Lo ha confessato ai microfoni di ‘ORF’ lo stesso Marko, spiazzando completamente i tifosi: “Teoricamente esiste la possibilità che possa venire sospeso dal mio incarico“.

“La questione è complessa, ma noi vogliamo che nella squadra regni la pace“, ha aggiunto Marko, in linea da questo punto di vista con quanto affermato da Horner negli scorsi giorni. Resta da capire se per arrivare alla pace sarà però necessaria una decisione così forte, in grado di avere conseguenze importanti sul futuro della Red Bull.

In un momento storico in cui il nome di Verstappen è infatti accostato ad altre importanti scuderie, tra cui Mercedes, mettere in dubbio il futuro di quello che è stato fin da subito il suo principale punto di riferimento in Red Bull, l’uomo che per primo ha creduto nelle sue capacità, potrebbe rivelarsi un clamoroso autogol da parte di una squadra che non può permettersi di perdere in un colpo solo un importante dirigente e il proprio pilota di punta.