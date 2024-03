Juventus, contro l’Atalanta niente passi falsi: servono risposte

Uno dei big match di questa giornata di Serie A vedrà di fronte Juventus e Atalanta, che alle 18 si sfideranno in una gara che potrebbe valere molto per il prosieguo della stagione di entrambe le squadre. I bianconeri vengono dalla sconfitta esterna in casa del Napoli, sconfitta che ha fatto molto discutere per le molteplici occasioni non sprecate da parte dei bianconeri. La formazione orobica, invece, dopo la sconfitta in campionato contro il Bologna, ha pareggiato in casa dello Sporting CP nell’andata degli ottavi di finale di Europa League.

Max Allegri, che non avrà a disposizione Dusan Vlahovic per squalifica, si aspetta risposte importanti per mettere al sicuro una qualificazione alla prossima Champions che non sembra essere in discussione; ciò che è in discussione è il secondo posto ormai non più sicuro come diverse settimane fa. Serve più maturità e più concretezza, perché le occasioni sprecate pesano e la sfida di Napoli ne ha dato la conferma. Gli orobici, invece, continuano a sognare la qualificazione alla Champions: dopo essere stati scavalcati dalla Roma, i nerazzurri devono dimostrare di essersi ripresi, con segnali positivi che sono già arrivati nella trasferta portoghese.

Importanti risposte sono attese da Federico Chiesa, uno dei punti interrogativi del futuro bianconero; dall’altra parte occhio al rigenerato Charles De Ketelaere, che sotto la sapiente guida di Gasperini si è ripreso e ora è un protagonista. Temi nei temi nella sfida dell’Allianz, sfida che dirà molto soprattutto sul futuro della Juventus: un altro passo falso non è permesso, serve una netta sterzata per riprendersi da un periodo altalenante e ritrovare quelle certezze che ora sembrano lontane.

Juventus-Atalanta (domenica, ore 18:00)

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Rugani, Bremer, Danilo; Weah, Miretti, Locatelli, Cambiaso, Kostic; Chiesa, Milik. All. Allegri

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Lookman, Koopmeiners; De Ketelaere. All. Gasperini