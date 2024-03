Juventus e Atalanta in campo con l’Europa nel mirino

Il campionato volge velocemente al rush finale, con Napoli-Torino di questa sera si apre il 28 turno e siamo quasi nell’ultimo quarto. Ultimo “tratto” del lungo percorso di 38 giornate che vede molti verdetti ancora in bilico, come quello che riguarda le posizioni europee. Una lotta che coinvolge fin dalle primissime giornate anche Juventus e Atalanta, attualmente 2^ e 6^ in classifica ma reduci da periodi non esattamente positivi. Allegri e Gasperini si ritroveranno domenica alle 18 all’Allianz Stadium una di fronte all’altra in una gara importante per la Juventus e fondamentale per la Dea.

Perché Juventus-Atalanta è importante per i bianconeri?

Fino a poco più di un mese fa, la Juventus era la principale candidata ad impensierire l’Inter fino all’ultima giornata. Oggi i bianconeri, invece, devono difendersi dall’attacco del Milan e un ko contro l’Atalanta ovviamente metterebbe la Juve nella posizione di poter essere superata, ma anche di essere avvicinata dal Bologna 4^ e dalla Roma 5^, nonché la stessa Dea. Perdere il 2° posto e metterebbe seriamente a repentaglio la sicurezza della qualificazione in Champions League aprirebbe scenari imprevedibili. E, soprattutto, non farebbe che aumentare i dubbi sulla permanenza di Allegri sulla panchina della Juve.

Ecco perché la gara di domenica sera contro l’Atalanta è delicatissima per la Juventus. Peraltro, i bianconeri scenderanno in campo già consapevoli del risultato del Bologna 4° e quindi saranno spinti o pressati dall’eventuale vittoria rossoblù. Al di là della mera qualificazione Champions che potrebbe arrivare col 2°, col 3°, col 4° e, forse, anche col 5° posto, un ko sarebbe un vero dramma. Non solo perché sarebbero appena 5 i punti nelle ultime 7 gare e sarebbe una crisi apertissima che rischia seriamente di far perdere definitivamente un secondo posto che sembrava acquisito. Seconda posizione che è diventata un obiettivo in casa Juve, all’indomani dell’intervista di Vlahovic dopo il ko di Napoli. Il serbo, infatti, ha affermato che non centrare il secondo posto sarebbe una delusione per la stagione bianconera. Una vittoria casalinga per la Juventus contro l’Atalanta, in questa fase del torneo significherebbe al contrario mettere una grossa e definitiva ipoteca sulla qualificazione alla Champions League.

Atalanta, Torino tappa fondamentale per la Champions

Dopo aver ottenuto un solo punto nelle ultime tre gare e aver perso lo scontro diretto in casa col Bologna, l’Atalanta riparte da Torino. In mezzo, i nerazzurri hanno giocato in Europa League pareggiando contro lo Sporting a Lisbona. Competizione, l’Europa League, che perdendo all’Allianz Stadium potrebbe tornare “protagonista” nel calendario dei bergamaschi. Infatti, la Dea negli ultimi 10 giorni, complice un fitto e complicatissimo programma gare (in poco più di due settimane l’Atalanta avrà giocato contro: Milan, Inter, Bologna, Sporting, Juventus e di nuovo Sporting), ha sprecato un vantaggio solido sulle rivali. Ora si trova a -4 dal Bologna e sotto la Roma.

Potenzialmente al fischio d’inizio della gara di Torino potrebbe persino essere a -7 dal quarto posto. Uno scenario molto complesso che la Dea proverà a scongiurare grazie alla qualità della propria rosa e sfruttando l’emergenza in casa Juventus. I bergamaschi, d’altronde, non perdono a Torino dal 2021 e in questa situazione con Vlahovic squalificato, Rabiot fuori e McKennie probabilmente in panchina, potrebbero approfittarne per fare il colpaccio. Il sogno è quello di tornare in Champions League, ma c’è da battere la concorrenza di Roma e Bologna.