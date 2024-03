“Assalto al cerchio magico”: Ferrari, super ‘scippo’ alla Red Bull

Nel paddock di Formula 1 sta prendendo sempre più quota l’ipotesi di un clamoroso ribaltone: coinvolte Red Bull e Ferrari. Di cosa si tratta

La Red Bull ha iniziato la nuova stagione di Formula 1 dando seguito al dominio instaurato negli ultimi due anni: doppietta in Bahrain e in Arabia Saudita, primo posto delle classifiche iridate con un margine già bello consistente sulle altre squadre in lotta per il vertice.

Nonostante i successi, però, la compagine campione in carica non sta attraversando il più roseo dei momenti. Perché in quel di Milton Keynes è in corso una guerra intestina che presto potrebbe portare a clamorosi ribaltoni.

Tutto è iniziato col raffreddamento dei rapporti tra i vertici del team. Poi è arrivata la controversa vicenda relativa ai presunti “comportamenti inopportuni” di Christian Horner nei confronti di una dipendente della scuderia ad avvelenare ulteriormente l’ambiente.

Tanto che nei giorni scorsi si è vociferato in maniera insistente di un imminente addio di Helmut Marko e di Max Verstappen (finito nei radar della Mercedes). In tale contesto, anche altri uomini della Red Bull hanno cominciato a fare delle serie riflessioni sulla loro permanenza a Milton Keynes.

Red Bull, è crisi interna: Ferrari alla finestra con due obiettivi nel mirino

Stando alle indiscrezioni, a considerare l’ipotesi di lasciare la squadra austriaca c’è innanzitutto Adrian Newey, ingegnere britannico padre delle velocissime vetture che stanno facendo incetta di vittorie e titoli.

Il noto progettista non avrebbe gradito l’imbarazzo in cui è piombato il team dopo lo scandalo legato ad Horner. Dunque starebbe valutando di farsi da parte per proseguire la sua carriera altrove. Dove precisamente?

Non è un mistero che Newey sia un obiettivo della Ferrari da oltre un decennio. In diverse occasioni, infatti, i vertici della Rossa si sono trovati a trattare con l’ingegnere di Stratford-upon-Avon per un suo possibile approdo a Maranello. La storia ci racconta che c’è sempre stato un qualche tipo di ostacolo che ha impedito la fumata bianca.

Stavolta, però, potrebbe rivelarsi quella buona. Perché sembrerebbe che la prima scelta dell’ingegnere britannico in caso di addio alla Red Bull sia proprio quella di legarsi al Cavallino Rampante. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport.

Il quotidiano milanese afferma inoltre che in casa Ferrari hanno intensificato i colloqui con altri componenti dello staff della Red Bull. Si tratterebbe di una sorta di “assalto al cerchio magico” formato dagli ingegneri che lavorano a stretto contatto con Newey e col direttore tecnico Pierre Wachè. Staremo a vedere se effettivamente se ne farà qualcosa. Certo è che l’occasione è davvero ghiotta per la scuderia modenese.