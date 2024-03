Clamoroso Di Nunno: “Spero controllino i cellulari ai miei giocatori”

Situazione di classifica sempre più disastrosa per il Lecco. Ieri contro il Palermo è arrivata l’ennesima sconfitta per i blucelesti, che adesso vedono avvicinarsi il ritorno in C. Il patron Di Nunno, dopo le clamorose dichiarazioni di ieri, avrebbe detto anche: “Del risultato mi interessa poco perché ormai siamo condannati a retrocedere. Piuttosto mi preoccupa altro. Ancora oggi nel calcio si vendono e si truccano le partite, ho paura di movimenti strani da parte dei nostri tesserati. Spero che mettano il telefono sotto controllo a tutti”, le parole riprese da ILovePalermoCalcio.

Di Nunno ancora: “I nostri avversari hanno sfoggiato anche un grande portiere, i nostri sono da Serie D”.