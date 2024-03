Inter in missione Madrid. Se il campionato è ormai praticamente in archivio, l’obiettivo dell’Inter si sposta sulla Champions League, dove i nerazzurri mercoledì sfideranno l’Atletico Madrid per il ritorno degli ottavi di finale. I nerazzurri stanno dimostrando di attaccare la porta avversaria con l’imperativo calcolato, una formula a metà tra ragionamento e aggressività, tra raziocinio e impulso, tra cervello e cuore. Una vittoria che, come ha spiegato Darmian, fornisce consapevolezza: “È una vittoria importantissima per il nostro percorso. Era difficile perché il Bologna è in forma ed è una grande squadra, ma oggi eravamo determinati. Avevamo il giusto spirito per ottenere una vittoria fondamentale e che ci aiuta a preparare una gara importante come quella di mercoledì”..

Tenere tutti sulle spine

Inzaghi ha così commentato il successo di Bologna: “Il merito è dei ragazzi ma ero abbastanza fiducioso perché giovedì e venerdì si sono allenati nel migliore dei modi. Abbiamo affrontato una squadra di assoluto valore che non perdeva qui in casa dal 18 agosto: abbiamo fatto una grande partita di squadra. “Lautaro vorrebbe giocare sempre ma è uno di quei giocatori che aveva bisogno di un turno di riposo completo. Poi ovviamente qualcosina noi allenatori la pensiamo prima, ho avuto il ballottaggio fino all’ultimo tra Sanchez e Arnautovic, ma abbiamo ancora tante partite e bisogna ottimizzare le forze”.

E proprio su Lautaro Martinez verranno riposte le velleità offensive al Metropolitano, insieme a Thuram.

In giornata l’Inter procederà con una valutazione clinica per Marko Arnautovic e Carlos Augusto. Lo staff medico nerazzurro ha infatti deciso di procedere con esami strumentali nella giornata di domani, a due giorni dalla trasferta di Champions League contro l’Atletico Madrid.

Problemi di natura muscolare: il brasiliano è stato sostituito a all’intervallo per un affaticamento polpaccio destro, mentre l’austriaco ha alzato bandiera bianca nel finale di gara per un risentimento ai flessori della coscia destra. Gli esami chiariranno l’entità dei due infortuni e i tempi di recupero.