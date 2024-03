Inter senza punti deboli? A Madrid molto più che un esame

Una marcia inarrestabile in campionato ed un obiettivo in Champions League per una Inter che sembra senza punti deboli. I Nerazzurri stanno vivendo un 2024 fantastico fatto solo di vittorie, 13 di fila nelle varie competizioni ed ora la missione di Madrid diventa il capitolo principale. Dopo aver regolato di misura il Bologna adesso si volta pagina e si pensa alla sfida contro l’Atletico Madrid di Simeone dove non bisogna sbagliare. Colchoneros che, tra l’altro, arrivano da una pesantissima sconfitta in casa del Cadice, che lotta per non retrocedere. La doppietta di Juanmi ha gelato l’Atletico nel weekend, che adesso in Liga deve guardarsi alle spalle per il costante incedere dell’Athletic Club.

La Champions League chiama e la capolista incontrastata della serie A deve rispondere presente. Gara tosta e complicata, soprattutto perché da giocarsi in casa degli spagnoli. I numeri da record in campionato sono comunque il viatico per poter far bene con le migliori scelte in campo e le certezze che in questo momento stanno facendo grandi i nerazzurri. Il passaggio in Europa diventa determinante per un’Inter che in questo momento non sembra avere punti deboli, anzi la continuità è l’arma principale, con prestazioni da collettivo come piace a Inzaghi. E così l’Inter si presenterà a Madrid per il pass di Champions con le qualità che oggi stanno facendo la differenza.

Gabriele Schiavi