Guai a prendere sottogamba un match così delicato nonostante il risultato favorevole dell’andata: Brighton-Roma potrebbe rappresentare solo una formalità per i giallorossi dopo il 4-0 dell’Olimpico… ma si sa il calcio è sempre pieno di sorprese. Basta un gol per riaprire tutto e Daniele De Rossi vuole tenere alta la guardia con l’obiettivo quarti di Europa League.

Il tecnico capitolino lo ha annunciato ieri in conferenza stampa: “Qualunque formazione schieriamo, a maggior ragione quando mancano giocatori che giocano più spesso dobbiamo fare un grande partita. Se ci sono o meno non cambia nulla. Anche senza Dybala e Lukaku si può giocare a pallone. Ci sono giocatori forti in questa rosa e sono sicuro che possiamo giocare anche senza di loro…”

Turnover moderato per DDR: contro i Seagulls non ci sarà Romelu Lukaku, non convocato per un problema all’anca con l’allenatore della Roma che opterà per un tridente inedito: Baldanzi, Azmoun ed El Shaarawy, con Paulo Dybala che partirà dalla panchina. In difesa tornano Celik e Spinazzola, con Bove che in dovrebbe far rifiatare Cristante. Di seguito le possibili scelte di Brighton-Roma.

Brighton-Roma, probabili formazioni e designazione arbitrale

Brighton (4-2-3-1): Verbruggen; Lamptey, Igor, van Hecke, Estupinan; Gilmour, Gross; Buonanotte, Fati, Adingra; Welbeck. All. De Zerbi.

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Azmoun, El Shaarawy. All. De Rossi.

Direttore di gara: Felix Zwayer (GER); Assistenti: Stefan Lupp (GER) – Marco Achmüller (GER); IV ufficiale: Daniel Schlager (GER); VAR: Bastian Dankert (GER) – Sascha Stegemann (GER)