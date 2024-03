Slavia Praga-Milan, le formazioni ufficiali: Bennacer dalla panchina

Slavia Praga e Milan scendono in campo alle 18:45 per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Si parte con il 4-2 dell’andata in favore della truppa di Pioli, che vuole consolidare il vantaggio per proiettarsi ai quarti di finale. In ottica formazione confermato Gabbia in mezzo alla difesa; al suo fianco ci sarà Tomori. In mediana costruzione e rottura con Adli e Musah. Sulla trequarti fantasia ed estro targate Pulisic, Loftus-Cheek e Leao; davanti, ovviamente, il solito Giroud.

LE SCELTE UFFICIALI

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1) Stanek; Vicek, Ogbu, Zima, Zmrzly; Holes, Dorley; Doudera, Provod, Wallem; Chytil. Allenatore: Trpisovsky.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Musah; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.