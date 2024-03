Bologna, Thiago Motta: “Chi si allena gioca. Abbiamo 11 leader”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Thiago Motta ha analizzato la vittoria del suo Bologna contro l’Empoli nel finale. Ecco le sue parole: “Prima di tutto ringrazio per le parole sul mio gruppo. I singoli da noi danno tutto per il bene della squadra. Tutti i nostri singoli meritano di giocare però non possiamo iniziare la gara con tutti. L’importante è che loro rispettino le scelte. Oggi mi viene in mente chi era in panchina e ha giocato oppure non è entrato. Penso a loro perché passano un’energia a chi è in campo. Oggi abbiamo meritato di vincere. Abbiamo sbagliato diverse occasioni. E’ una vittoria importante“.

Sui singoli del Bologna

Su Calafiori: “Per caratteristiche fisiche e tecniche Riccardo può fare tante cose. Lui non ha paura di sbagliare. E questo per un ragazzo giovane come lui è un gran pregio. Io guardo e analizzo quello che fanno i miei giocatori e gli do l’opportunità di giocare quando meritano. Oggi Fabbian per esempio è entrato bene e ha fatto il gol decisivo“.

Sulla partita, Empoli-Bologna 0-1

Sulla vittoria: “Io penso che oggi abbiamo meritato di vincere. Potevamo andare in vantaggio prima. Sono d’accordo che le squadre che si preparano bene e sono pronti per affrontare tutte le situazioni poi rendono di più. Oggi i ragazzi ci hanno creduto fino alla fine e hanno trovato un gol meritato. Adesso tanti andranno in Nazionale. Gli altri dovranno rimanere qua a recuperare e pensare già alla prossima gara che per noi è importantissima. Oggi erano 5000 tifosi sotto la pioggia per noi. E’ una grande cosa“.

Ancora sulla squadra: “Abbiamo un’organizzazione che va rispettata. Poi in campo abbiamo 11 leader e chi entra sa sempre cosa fare. Le giocate dei singoli però non si allenano le scelte che ha fatto Calafiori sul gol sono tutte sue. In campo bisogna fare tutto in armonia tra i compagni. Oggi faccio i complimenti a tutti loro perché hanno fatto una grande prestazione“.