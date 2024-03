Milan, sospiro di sollievo: per Maignan nessun danno al ginocchio

Sospiro di sollievo in casa Milan, come anticipato ieri dalle parole dello stesso Mike Maignan, per il portiere rossonero nessun danno al ginocchio destro. Il portiere rossonero aveva dovuto lasciare il campo per il dolore dello scontro con il terzino dello Slavia Praga Vlcek. Un colpo, quello subito dall’estremo difensore francese, che aveva fatto temere subito il peggio per la leggere torsione del ginocchio. Ma era lo stesso Maignan che all’uscita dello stadio per la ripartenza del Milan da Praga aveva escluso qualcosa di grave.

Milan, Maignan fondamentale

Pur non essendo nella sua miglior stagione, anche a causa della difesa “pericolante” del Milan, Maignan rimane un elemento fondamentale per il Diavolo. Anche nella serata di ieri e, nonostante avesse già subito colpo e fasciatura al ginocchio, Magic Mike si è resto protagonista di un miracolo. Infatti, poco prima del quarto d’ora, l’ex Lille proprio con la gamba destra quella del ginocchio dolorante ha parato in spaccata una bella conclusione del centravanti ceco Chytil.

Anche se il Milan quest’anno può contare sull’affidabilità di Marco Sportiello, perdere Maignan nelle prossime settimane non sarebbe stato l’ideale per i rossoneri. La squadra di Stefano Pioli conta molto sulle capacità d’impostazione della manovra del transalpino, ora che sono tornati i titolari in difesa, sarebbe stata una beffa perdere uno dei cardini dell’undici titolare. Anche perché mister Pioli e il suo staff hanno già sperimentato quanto pesi l’assenza prolungata di Maignan nelle scorse stagioni.

Sorteggio “comodo”

Intanto, grazie alla vittoria 3-1 di Praga ieri sullo Slavia, il Milan ha consolidato il vantaggio dell’andata degli ottavi e approdando ai quarti. Nella doppia sfida dei quarti di finale di Europa League, il Milan e Maignan si troveranno di fronte ad un nuovo derby italiano in Europa. Dopo i due dello scorso anno contro Napoli e Inter (vinto il primo e perso il secondo), i rossoneri questa volta se la vedranno con la Roma.

Sarà una sfida piena di incognite, visto che il Milan quest’anno ha già incontrato la Roma in campionato per due volte, ma in entrambe le occasioni sulla panchina giallorossa sedeva José Mourinho. Ora invece c’è Daniele De Rossi, subentrato al portoghese proprio dopo Milan-Roma dello scorso 14 gennaio.