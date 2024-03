Un inizio settimana complicato per il Diavolo dopo la perquisizione della Guardia di Finanza presso la sede Rossonera, in via Aldo Rossi con la Procura di Milano che sta indagando circa la proprietà del Milan, con vari dispositivi elettronici e i documenti sequestrati. Zlatan Ibrahimovic, dopo la consegna del Tapiro d’Oro, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a margine della vittoria dei rossoneri in Europa League contro lo Slavia Praga.

Nelle ultime ore, con un comunicato, RedBird, attraverso un comunicato, ha ribadito ancora una volta di essere il proprietario del club rossonero: “RedBird Fund IV e i suoi sottoscrittori possiedono il 99,93% di AC Milan. L’idea che RedBird non possieda e non controlli l’AC Milan è assolutamente falsa ed è contraddetta da tutte le prove e i fatti”.

Proprietà Milan, le parole di Ibrahimovic a Striscia La Notizia

Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d’Oro a Zlatan Ibrahimiovic: il solito campione svedese ha voluto scherzare sulla vicenda, inizialmente, per poi rispondere all’inviato di Striscia La Notizia:

“Sono io il proprietario del Milan, ma questo è un segreto. C’è stato un controllo, ma non hanno trovato niente. Il proprietario del Milan è RedBird. I ragazzi stanno facendo bene, mi stanno ascoltando. “Devono” farlo, altrimenti…”.