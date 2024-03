Ultim’ora Sinner scatenato: “Non mi importa”

Il giovane tennista azzurro Jannik Sinner è l’uomo del momento nello sport italiano. Le sue dichiarazioni fanno scalpore

Gli ultimi mesi nel mondo del tennis sono totalmente nel segno di Jannik Sinner. Il tennista altoatesino veniva considerato da tutti come una giovane promessa, ma stentava a decollare e solo gli ultimi mesi hanno dimostrato davvero ‘di che pasta è fatta’.

Il fenomeno azzurro ha realizzato una serie di impressionanti record per il tennis italiano. Ha prima trascinato l’Italia alla vittoria della Davis dopo quasi mezzo secolo e poi ha iniziato questo 2024 con una marcia fantastica. Solo vittorie hanno portato alla vittoria degli Australian Open e poi al successo in quel di Rotterdam, Atp 500 che ha regalato il terzo posto in classifica nel ranking Atp: nessun italiano è mai riuscito ad ottenere questo risultato, ma c’è la sensazione che Jannik possa anche migliorare. questo risultato.

Anche ad Indian Wells Sinner ha mostrato il suo valore e ha ottenuto una bella vittoria sull’americano Ben Shelton, tra i giovani più interessanti del circuito. La pressione con il passare del tempo è sempre più alta e Jannik – nel corso di una recente conferenza stampa – ha parlato di questo e di altri importanti temi. Il tutto senza snobbare le difficoltà.

Jannik Sinner tranquillizza tutti, non ci sono problemi

Sinner è ritornato sull’esperienza della vittoria a Melboune e ha raccontato che è un successo ancora impresso nella sua mente: “E’ stato bellissimo, ma ora sono passati mesi e penso solo al torneo che sto disputando”. Sinner ha commentato anche ciò che accade attorno a lui, qualcuno critica i suoi atteggiamenti e non tutti apprezzano il suo modo di fare, soprattutto visto la sua costante assenza dal mondo social. Jannik però a riguardo è netto ed ha sentenziato: “Tutti ti vogliono battere, di certo ora la pressione non è diminuita ma bisogna essere intelligenti e dare la giusta importanza quando parlano di te”.

Sinner ha spiegato cosi il suo pensiero: “Personalmente non mi importa di ciò che dice la gente, alla fine o gli piaci o non gli piaci , non posso controllare tutto e per me va bene cosi”.

Un punto di vista saggio e che evidenzia i veri aspetti su cui il giovane italiano è concentrato, testa sul lavoro e sui prossimi impegni stagionali, dai prossimi tornei Slam alle Olimpiadi di Parigi, altro grande obiettivo stagionale. Sinner è numero tre, ma è consapevole di essere solo agli inizi della sua carriera e che può raggiungere nuovi grandi obiettivi, i tifosi sono dalla sua e non vedono l’ora di vedere sue nuove grandi imprese.