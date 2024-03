Pedullà: “Pescara, stasera incontro con Stellone”

Alfredo Pedullà, in esclusiva, ha parlato della situazione relativa al Pescara: “Il Pescara ha memorizzato e ufficializzato le dimissioni di Bucaro e deve scegliere il nuovo allenatore. Stamattina vi abbiamo raccontato che il primo nome in lista, come anticipato un mese fa, è quello di Roberto Stellone. Possiamo aggiungere che stasera ci sarà un incontro: Stellone non vorrebbe un contratto fino a giorno, vedremo gli sviluppi. Anche Delio Rossi ha detto no a una proposta fino a giugno, come qualche altro potenziale candidato, mentre Camplone avrebbe dato disponibilità. Ma intanto il Pescara sta per incontrare Stellone, nella speranza di poter trovare un’intesa”.