Chelsea, esonerato Rosenior ora si cerca un nuovo tecnico: favorito un ex Blues

Il Chelsea volta pagina dopo l’esonero di Liam Rosenior: cinque sconfitte di fila e crisi in Premier League spingono il club a cercare un nuovo tecnico. In pole c’è Filipe Luís, tra ex Blues, alternative emergenti e instabilità cronica.

Il Chelsea è ancora una volta alla ricerca di una nuova guida tecnica. Dopo l’esonero di Liam Rosenior, arrivato a soli quattro mesi dalla firma del lungo contratto da sei stagioni e mezzo, i Blues cercano un nuovo allenatore. L’addio del tecnico inglese rappresenta l’ennesimo fallimento di stagioni molto complicate.

A pesare sulla decisione sono state le cinque sconfitte consecutive in Premier League senza segnare neppure un gol, una striscia negativa che ha allontanato i Blues dalla zona UEFA Champions League. E ora la dirigenza del Chelsea vuole cercare velocemente un sostituto per l’ex tecnico dello Strasburgo.

L’ex Chelsea Filipe Luis favorito

La dirigenza ha fatto sapere di voler prendersi qualche settimana prima di scegliere il nuovo allenatore, ma il nome che emerge con più forza è quello di Filipe Luís. L’ex terzino brasiliano conosce bene l’ambiente londinese, avendo vestito la maglia del Chelsea nella stagione 2014/15.

Oggi è un allenatore di successo, dopo la sua prima esperienza in panchina al Flamengo in cui ha vinto tutto quello che poteva o quasi. Il brasiliano viene considerato pronto per il salto in Europa. Il suo profilo piace per l’identità di gioco e per la capacità di lavorare con i giovani, due aspetti centrali nel progetto dei Blues.

Alla ricerca di stabilità

La possibile nomina di Filipe Luís si inserisce in un contesto di grande instabilità tecnica per il club, sia in questa gestione che in quella di Roman Abrahamovic. Negli ultimi otto anni il club ha cambiato undici allenatori. L’ultimo a restare almeno due stagioni in panchina è stato Antonio Conte.

Tra le alternative a Filipe Luis resta forte la candidatura di Andoni Iraola, attuale tecnico del Bournemouth, che ha già annunciato di lasciare il club rossonero alla fine di questa stagione. Il basco è apprezzato per il calcio propositivo e per i risultati ottenuti con una rosa giovane.

Sul podio dei papabili figura anche Cesc Fàbregas, attuale allenatore del Como nonché altra ex stella dei Blues. Restano sullo sfondo anche Calum McFarlane, attuale tecnico ad interim, e Oliver Glasner del Crystal Palace, che lascerà il club londinese al termine dell’annata come il basco del Bournemouth.

I bookmakers puntano su Filipe Luis

Anche i bookmaker iniziano a delineare il quadro della corsa alla panchina: Filipe Luís è attualmente il favorito con quota 13/8, seguito da Andoni Iraola a 2/1. Più distanziato Cesc Fàbregas, mentre le candidature di McFarlane e Glasner restano considerate opzioni di secondo piano. Le quote confermano dunque il forte slancio del tecnico brasiliano, sempre più vicino a diventare il volto del nuovo progetto del Chelsea.