Tra i due favoriti (Pogacar e Van der Poel) la spunta Jasper Philipsen. È il velocista belga il re della Milano-Sanremo. Volata preziosa dopo un finale tiratissimo che ha visto sul Poggio l’azione di Pogacar, alla cui ruota si era prontamente fiondato Van der Poel. In fondo alla discesa ricompattamento e una decina di unità a giocarsi la Classicissima di Primavera. Seconda piazza per l’australiano Michael Matthews, terzo Tadej Pogacar. Ottimo quinto posto per Alberto Bettiol, sesto Matej Mohoric (vincitore nel 2022), nella top ten anche Alaphilippe (nono) e Van der Poel (decimo), bravo a lavorare per il compagno di squadra, finalizzando alla grande il lavoro nei metri conclusivi.

Il riassunto

Pronti via e subito dieci corridori cercano di avanzare con coraggio. Si tratta di Davide Baldaccini (Team Corratec – Vini Fantini), Valerio Conti (Team Corratec – Vini Fantini), Kyrylo Tsarenko (Team Corratec – Vini Fantini), Sergio Samitier (Movistar Team), Romain Combaud (Team dsm-firmenich PostNL), Davide Bais (Team Polti Kometa), Mirco Maestri (Team Polti Kometa), Andrea Pietrobon (Team Polti Kometa), Alessandro Tonelli (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) e Samuele Zoccarato (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè).

Il gruppo li tiene sotto controllo, lasciandogli un vantaggio mai oltre i 3 minuti. Sulla Cipressa andatura della UAE, l’azione tanto attesa di Pogacar arriva ai -7 sulla parte all’8% del Poggio. Il fuoriclasse sloveno non riesce a fare il vuoto. In cima lui e il campione del mondo Van der Poel scollinano con una piccolissima manciata di secondi sugli inseguitori. Nei chilometri finali ci prova Sobrero, poi anche Pidcock. Ma allo sprint Philipsen è implacabile, con Matthews che perde l’occasione della vita pennellando male la traiettoria della volata.