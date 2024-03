ESCLUSIVA SI Pedullà: “Pescara, incontro con Stellone senza accordo”

Roberto Stellone ha incontrato il Pescara, come raccontato ieri, ma non ci sono per il momento accordi. Dopo averlo inseguito nell’ultimo mese, ritenendolo la prima scelta, il Pescara ha offerto un contratto fino a giugno. Ma per il momento Stellone dice no, probabilmente avrebbe detto sì un mese fa, ora chiede un contratto fino a giugno 2025. Contratto che almeno fin qui Sebastiani non intende concedergli, probabilmente perché ha altre idee per il futuro del club. Il Pescara ha contattato anche Camplone, Delio Rossi e Pillon, ma tutti hanno dato la stessa risposta: no a un contratto per poche settimane. Lo scrive Alfredo Pedullà.