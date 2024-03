La Salernitana potrebbe cambiare allenatore nelle prossime ore: secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Sportitalia, oggi Danilo Iervolino incontrerà Filippo Inzaghi, che inoltre chiederà Pasquale Foggia come direttore sportivo. La Salernitana potrebbe anche restare senza ds fino a fine stagione chiedendo una deroga, ma con un nuovo dirigente potrebbe iniziare la programmazione in vista del prossimo campionato.