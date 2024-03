Juventus, il problema non è più solo tecnico

In casa Juventus è arrivata l’ennesima gara deludente. Lo 0-0 col Genoa ha lasciato strascichi pesanti e rischia di fare pericolosamente avvicinare le concorrenti in classifica. Non solo, ma per Allegri e i suoi uomo il punticino striminzito col Genoa significa 7^ partita senza vittoria nelle ultime 8. Un rendimento sconcertante che ha cancellato quasi tutto ciò che di buono era stato fatto fino allo scorso 27 gennaio, giorno di Juventus-Empoli. Il problema però ora non è più esclusivamente tecnico.

Allegri nervoso, può rialzare questa Juventus?

Nel dopo gara ai microfoni di Sky Massimiliano Allegri è stato particolarmente irritato. Quando gli è stato chiesto conto del rendimento deficitario della Juventus ha risposto sviando. L’impressione, anche dalle espressioni del viso, è che dietro una apparente serenità si celi un nervosismo crescente. Sempre una sorpresa quando si parla del tecnico livornese, in grado di controllare il proprio temperamento anche in situazioni difficili. Eppure nonostante questa sua propensione a mantenere la calma il mister bianconero sta soffrendo il momento.

Il tecnico ha vissuto diversi momenti di grande difficoltà in questi anni alla Juventus. Ma tra il 2018 e il 2019, Max aveva mostrato segni di nervosismo quando le discussioni sul suo futuro erano diventate sempre più pressanti. Un nervosismo molto simile a quello mostrato oggi. Uno stato di agitazione che Allegri sembra aver trasmesso anche alla sua squadra. E che rischia di minare le prestazioni dei bianconeri. Sarà in grado Allegri di fare una svolta a questo momento della Juventus?

A che cosa è servito il ritiro?

Il ritiro, cominciato venerdì sera che Giuntoli ha giustificato con l’obiettivo di ritrovare compattezza in vista di una gara importante come era quella col Genoa, non sembra aver compattato la Juve. Anzi sembra averla innervosita. Vlahovic con il rosso per proteste ha confermato l’impressione del primo tempo, confermata anche da Allegri nel primo tempo. Un nervosismo che getta delle ombre sulla gestione del gruppo della Juventus.

I bianconeri non hanno leader davvero carismatici. Danilo non sembra avere il phisique du role del capitano in grado di condurre la Juventus ad una ripresa. E, a differenza del passato, la rosa della Vecchia Signora manca di elementi carismatici capaci di tenere la barra dritta.