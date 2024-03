Paulo Sousa studia per tornare: ieri a Monza, oggi da Juve e Atalanta

Paulo Sousa pronto a tornare: l’ex tecnico di Fiorentina e Salernitana è al lavoro per studiare quante più partite possibili dal vivo, studiando le mosse dei suoi colleghi in attesa di un nuovo progetto.

Dopo essere stato avvistato allo stadio di Bergamo mentre assisteva ad Atalanta-Sporting di giovedì, venerdì era presente ad Empoli per vedere il Bologna di Thiago Motta, ieri invece a Monza per Monza-Cagliari. Solo oggi poi completerà il suo “tour” di stadi andando prima a Torino per Juve-Genoa alle 12.30, poi ancora a Bergamo alle 18.00, per Atalanta-Fiorentina. Insomma, Sousa preme sull’acceleratore, a distanza di 5 mesi dalla separazione con la Salernitana.