Ferrari senza parole, l’annuncio di Hakkinen è una mazzata

La Ferrari resta senza parole dopo l’annuncio di Mika Hakkinen, che ha lanciato una vera e propria stoccata alla casa di Maranello

E’ iniziato il Mondiale 2024 della Formula 1 da qualche settimana e neanche a dirlo Max Verstappen ha vinto le prime due gare, in Bahrain e in Arabia Saudita. Alle sue spalle Sergio Perez, mentre la Ferrari ha conquistato due podi prima con Carlos Sainz e poi con Charles Leclerc.

Da segnalare l’ottima prova di Oliver Bearman da esordiente al posto dello spagnolo nell’ultimo Gran Premio. La stagione, però, sembra essere di nuovo di dominio Red Bull, anche se Leclerc si è detto fiducioso perché la Ferrari è più vicina di quanto si creda.

Gli anni in cui la Ferrari vinceva i Mondiali di costruttori e piloti, o quantomeno lottava fino all’ultimo GP, sembrano lontani. A parlarne è stato Mika Hakkinen, campione del mondo in F1 nel 1998 e nel 1999 a bordo della McLaren.

Proprio nel 1999, il pilota finlandese vinse di due punti davanti la Ferrari di Eddie Irvine, che comunque diede un contributo decisivo alla vittoria del Mondiale costruttori da parte del Cavallino Rosso. Era appena un anno prima prima del dominio di Michael Schumacher con la Ferrari e di una bellissima e lunga storia d’amore.

La stoccata di Hakkinen alla Ferrari

Mika Hakkinen, ex pilota della McLaren, ha parlato ai microfoni di ‘PlanetF1’: “Hanno tutti lavorato duramente nel 1999 per risolvere i problemi di affidabilità delle prime gare. Se avessimo avuto una pista di proprietà e un collaudatore che guidava tutto il giorno, testando e sviluppando un cambio che non si rompesse, penso che avrei vinto 10 Mondiali”.

Il riferimento di Hakkinen è ovviamente alla pista di Fiorano di cui può disporre la Ferrari, con un collaudatore che si dedica anima e corpo allo sviluppo della vettura. Una cosa che alla McLaren del pilota finlandese mancava ed è per questo motivo che risolvere quelle difficoltà non fu per niente semplice.

E infatti continua Hakkinen dicendo: “Senza questo lusso, non avevamo la possibilità di risolvere rapidamente i problemi. La Ferrari aveva Fiorano, un collaudatore e la possibilità di fare prove illimitate in pista. Non si tratta di soldi, i soldi c’erano, ma di far funzionare tutte le componenti”.

Insomma, una stoccata niente male da Hakkinen che riuscì comunque a portare a casa due titoli Mondiali, nonostante i problemi evidenziati dallo stesso pilota.. L’anno dopo, ovvero nel 2000, arrivò secondo alle spalle di Schumacher.