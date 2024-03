Scandalo in Argentina. Quattro calciatori del Velez Sarsfield sono stati arrestati dopo le accuse di violenza sessuale nei confronti di una giovane giornalista 24enne alla vigilia del match di campionato in trasferta sul campo dell’Atletico Tucuman. Si tratta di Sebastian Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio e José Florentin Bobadilla, tratti in arresto su ordine del pubblico ministero Eugenia Maria Sosa. I 4 giocatori sono accusati di violenza sessuale e abusi carnali.