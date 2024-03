Dani Alves è stato scarcerato: pagata la cauzione da un milione di euro

Dani Alves è tornato in libertà. Come riportato da Il Mundo Deportivo, ‘ex difensore è stato rilasciato dal Tribunale provinciale di Barcellona dopo il pagamento di una cauzione da un milione di euro. Contestualmente alla scarcerazione provvisoria all’ex calciatore brasiliano, condannato a quattro anni e mezzo di carcere per violenza sessuale, è stato ritirato anche il passaporto e avrà l’obbligo di presentarsi settimanalmente presso il Tribunale. Le autorità gli hanno vietato di avvicinarsi entro un raggio di 1km dall’abitazione, dal luogo di lavoro o da altri posti frequentati dalla donna che lo ha denunciato per stupro.