Marquez lascia la Ducati, ma resta in Italia: Rossi distrutto

Marc Marquez vuole riassaporare il gusto della vittoria in un gran Premio di MotoGP. Il campione di Cervera si affida alla sua Desmosedici

Un quarto posto come antipasto può andare più che bene. Del resto Marc Marquez domenica scorsa sul circuito di Losail ha disputato la sua prima gara in sella a una moto diversa dalla Honda dopo oltre dieci anni. Era difficile e ingeneroso aspettarsi di più da un grande campione alle prese con un ambiente completamente nuovo.

La Ducati Desmosedici però ha risposto bene in pista e per questo il pluricampione del mondo non può non guardare con un certo ottimismo alle prossime gare, a partire dal Gran Premio del Portogallo in programma sul circuito del Portimao domenica prossima. La Ducati ufficiale è senz’altro competitiva, ma non imbattibile.

Ciò detto, il futuro di Marquez è ancora tutto da scrivere come lui stesso tra l’altro ha lasciato intendere in più occasioni. Non è un caso che abbia deciso di firmare per il team gresini solo per questa stagione: un anno di contratto per poter avere le mani libere in vista della prossima stagione.

Marquez probabilmente sta già studiando le possibili alternative alla squadra satellite di Borgo Panigale. Potendo escludere un passaggio alla Ducati ufficiale, riserva di caccia di Bagnaia e forse ancora di Enea Bastianini, secondo il sito ‘elnacional.cat’ potrebbe prendere corpo un clamoroso scambio entro la fine del 2024.

Marquez, addio alla Ducati nel 2025: lo scambio non fa felice Valentino Rossi

Una delle scuderie che dà la sensazione di poter crescere di più e meglio in prospettiva è l’Aprilia, dunque un’altra moto italiana. Al netto di risultati non proprio esaltanti ottenuti in Qatar da Espargarò e Vinales, il team di Noale ha tutte le potenzialità per mettere in discussione l’egemonia della Ducati.

A sorpresa potrebbe andare in scena, proprio con la Rossa, un clamoroso scambio di guide a fine stagione: Vinales nel team Gresini e Marquez all’Aprilia. Il trentenne fuoriclasse di Cervera resterebbe dunque in Italia, un’ipotesi che di certo non farebbe felice Valentino Rossi. Il ‘Dottore’ vive ancora la rivalità con Marquez come una spina nel fianco.

I fatti accaduti nel 2015 hanno segnato per sempre i rapporti tra i due grandi campioni. Come ha ricordato qualche giorno fa lo stesso fuoriclasse di Tavullia, “Marquez pur di non farmi vincere il mondiale nove anni fa ha rovinato completamente la sua immagine”. Con queste premesse, arrivare a una pace tra i due è come scalare l’Everest a mani nude.