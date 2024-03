Si ritira giovanissima un’icona dello sport, tifosi distrutti

Si ritira giovanissima una vera e propria icona di questo sport: una notizia che ha lasciato i tifosi completamente spiazzati

Come un fulmine a ciel sereno arriva una di quelle notizie che lascia i tifosi completamente senza parole. Soprattutto perché nessuno si aspettava che avrebbe appeso la bicicletta al chiodo dopo aver regalato tantissime soddisfazioni ed importanti vittorie al suo Paese. Laura Kenny, ciclista britannica, ha deciso di farsi da parte e di lasciare lo spazio ai più giovani.

Non che lei non lo sia, ma fa molto discutere il fatto che abbia deciso di mettersi da parte all’età di soli 31 anni. In molti si ricordano di lei per gli straordinari successi ottenuti alle Olimpiadi. La notizia del suo ritiro è arrivata nella serata di lunedì quando, in conferenza stampa, ha diramato l’annuncio che nessuno mai si sarebbe aspettato: “Mi ritiro“.

Ciclismo, Laura Kenny si ritira: niente Olimpiadi di Parigi

Niente Olimpiadi di Parigi 2024 per Laura Kenny che preferisce guardarle comodamente da casa, sul divano, e tifare comunque per il suo Paese. La britannica ha rinunciato di gareggiare al sogno di gareggiare alla sua ennesima Olimpiade. Nel corso della sua carriera ha vinto ben cinque medaglie d’oro su pista. Nel mese di luglio dello scorso anno ha dato alla luce il suo secondo figlio. Il suo obiettivo era quello di partecipare alla sua quarta Olimpiade della carriera.

Ne ha parlato anche nel corso di una intervista rilasciata all’emittente britannica “BBC“. Queste sono alcune delle sue parole: “Sapevo che, prima o poi, sarebbe arrivato il momento ed avrei saputo quale fosse quello giusto. Non nascondo il fatto che in tutti questi anni mi sono divertita moltissimo, ma adesso è arrivato il momento di farmi da parte e di appendere la biciletta al chiodo“.

Adesso si concentrerà prevalentemente alla sua famiglia. Anche perché si è sposata anni fa con un suo collega, ovvero il ciclista britannico Jason Kenny. Anche lui “abituato” a vincere medaglie pesanti come l’oro alle Olimpiadi di Londra nel 2012 nell’omnium e nell’inseguimento a squadre. Tanto da replicare anche in quelli brasiliani di Rio de Janeiro.

La Kenny nel corso delle Olimpiadi di Tokyo 2020 (anche se si sono disputate l’anno successivo per via della pandemia da Covid) è diventata la prima vincitrice del madison femminile. Insieme a lei anche Katie Archibald. Nell’inseguimento a squadre ha collezionato anche una medaglia d’argento.