Champions, che lotta per la qualificazione: i calendari a confronto

Dopo la sosta per le Nazionali, il campionato tornerà con l’ultimo rush di stagione. Ci sono tanti obiettivi ancora da raggiungere per diverse squadre: se lo scudetto sembra ormai targato Inter e la qualificazione alla prossima Champions League è già quasi raggiunta da Milan e Juventus, ciò non si può dire di altre squadre che lotteranno fino alla fine per accedere alla manifestazione europea più importante. Bologna, Roma, Atalanta e più staccato il Napoli: saranno loro a contendersi la qualificazione. Molto dipenderà anche dal ranking UEFA che potrebbe portare anche la quinta classificata. In questo caso sarebbe la formazione giallorossa, oltre il Bologna, a festeggiare.

Mancano ormai poche giornate e la qualificazione alla Champions si deciderà nelle prossime. Confrontando i vari calendari, già la prossima giornata offrirà un Napoli-Atalanta che potrebbe far perdere punti a una delle due, con il Bologna – che ospiterà una Salernitana in crisi – che potrebbe approfittarne. La formazione di Motta sulla carta ha il calendario più abbordabile, sicuramente avranno valenza maggiore le trasferte a Roma e Napoli proprio contro capitolini e partenopei. L’Atalanta, oltre all’Inter, dovrà affrontare anche la Roma e anche questa sfida farà perdere punti a una delle due. Insomma, un finale di stagione da cardiopalma: il Bologna vuole compiere un’impresa significativa, stessa ambizione per la Roma che con Josè Mourinho sembrava ormai rassegnata. La formazione di Gian Piero Gasperini vuole tornare a stupire, il Napoli solo così potrà salvare la stagione. Destini incrociati, tutti alla ricerca dello stesso obiettivo.

La classifica attuale

Bologna 54 punti, Roma 51 e Atalanta 47 (una partita in meno) e Napoli 45

Calendari a confronto