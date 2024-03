Koopmeiners, futuro in bilico tra Juventus e Premier League?

Le parole di Teun Koopmeiners in Olanda, ieri, hanno riecheggiato a Zingonia, fino allo Juventus Training Center di Torino passando per tanti uffici in Inghilterra. L’olandese è pronto a lasciare l’Atalanta per spiccare il volo essendo da tempo in cima alla lista dei della Juventus e tra gli obiettivi di alcune big inglesi. E lui ha lasciato la porta a tutti: “Della Juve sono al corrente. Mi piace l’Italia ma posso sopportare la pioggia per alcuni club della Premier League”.

Prezzo alle stelle

“Spero che l’Atalanta riceva una bella cifra per me”. Anche in queste parole c’è tutto il senso di gratitudine del centrocampista ex AZ per la Dea. Ma ora è il momento di girare pagina e scrivere un nuovo capitolo. Non prima di aver permesso all’Atalanta di incassare almeno 40/45 milioni. Le cronache di queste settimane parlano di un prezzo già oltre i 50 milioni, ma certamente le formule aiuteranno chi magari vorrà Koop senza per forza dover scucire tanto, tantissimo tutto assieme.

La Juventus, al momento la più interessata a Koopmeiners, è avvisata: serviranno tanti soldi. Giuntoli lo sa e dovrà lavorare di fantasia e soprattutto sul mercato in uscita per arrivare sul centrocampista e anticipare o superare le inglesi. Le disponibilità bianconere non sono quelle di una volta, ma la situazione della mediana della Signora merita un intervento importante.

Koopmeiners, Juventus o Premier? Scelta complicata

Per i bianconeri, come spesso capita, il problema più grande sarà quello di superare l’appeal e la forza economica della Premier League. Il fatto però che Teun abbia ridotto il campo ad “alcuni” club inglesi può far sperare che la concorrenza non arriverà dalle big six, magari intente a trattare profili “più altisonanti”.

Di fronte agli eventuali ricchissimi ingaggi e all’appeal della Premier League, la Juve può rispondere solamente con un progetto tecnico interessante. Ovviamente, le strutture del club fanno concorrenza a quelle delle inglesi. La differenza è che in una grande squadra d’Oltremanica Koop sarebbe uno dei tanti rinforzi, mentre a Torino sarebbe l’uomo su cui ricostruire il futuro del centrocampo bianconero.