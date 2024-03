Fiorentina, dall’Argentina segnali contrastanti per Italiano

Arrivano segnali contrastanti dalle amichevoli della Nazionale Argentina per la Fiorentina di Italiano. Brilla Beltran con una doppietta in U23, ancora opaca la prestazione di Nico Gonzalez, in campo solo un tempo contro El Salvador.

Fiorentina, Beltran on fire

L’attaccante della Fiorentina, Lucas Beltran, è sempre più on fire. Dopo essersi sbloccato negli ultimi mesi continua a segnare anche con la nazionale U23 Argentina. L’ex River Plate ha realizzato una doppietta con la maglia della sua Nazionale contro i pari-età del Messico. Un segnale importante per Vincenzo Italiano che dopo la sosta avrà sicuramente bisogno di lui in un mese tosto e impegnativo come quello di Aprile dove i viola scenderanno in campo in Campionato, Conference e Coppa Italia. Beltran nella Fiorentina ha iniziato da centravanti ora però nel ruolo di seconda punta alle spalle di Belotti sta dando il meglio di sé arrivando da dietro e risultando decisivo come nelle reti con Empoli e Maccabi Haifa o nell’occasione del gol di Bonaventura contro la Lazio.

L’altra faccia, Nico Gonzalez offuscato

Se Lucas Beltran è la nota lieta per Italiano, l’ennesima prestazione più scura che chiara di Nico Gonzalez non può invece far felice il tecnico della Fiorentina. L’attaccante viola era stato fondamentale nel finale della scorsa stagione per il raggiungimento delle due finali e anche quest’anno nei primi mesi si era confermato. Nico non è però mai rientrato al top dall’infortunio patito contro il Ferencvaros a dicembre. Una sola rete, contro il Frosinone e due rigori sbagliati, contro Inter e Lazio. Al netto poi di una serie di prestazioni che mai hanno realmente convinto con l’esterno che non è quasi mai riuscito ad incidere. Un recupero quello di Nico Gonzalez che Italiano aspetta con ansia, per quanto il suo numero 10 possa risultare decisivo in questo finale di stagione.