Tra le sorprese di questo campionato c’è sicuramente l’islandese del Genoa Albert Gudmundsson. Una stagione importante per il numero 11 rossoblù: determinante per la squadra allenata da Alberto Gilardino, ha sfoggiato una delle sue migliori prestazioni in Nazionale nella semifinale play-off contro Israele. Si è preso la scena con una tripletta che fa sfregare le mani al Grifone in vista del mercato estivo, con diverse big sulle tracce del calciatore. Tra cui Inter e Juventus.

Il genoano ha portato l’Islanda alla finale dello spareggio per accedere ai prossimi campionati Europei che si disputeranno a giugno in Germania. Gudmundsson e compagni, martedì, si giocheranno il tutto per tutto nella finale contro l’Ucraina. Da un genoano ad altri due protagonisti in campo e non: da una parte Mateo Retegui dall’altra Ruslan Malinovskyi. Grazie alla sua doppietta, l’oriundo ha permesso alla squadra allenata dal CT Spalletti di imporsi per 2-1 contro il Venezuela. L’ex Atalanta, invece, sia su Instagram che su X, ha attaccato duramente la Dea per la condivisione di alcuni post sulla Russia, dopo la vittoria in amichevole contro la Serbia.

L’islandese scalda il mercato e si prepara ad un’estate da protagonista in cui potrebbe lasciare la Liguria per trasferirsi in una big e avere la possibilità di dimostrare il suo valore anche in campo europeo che possa essere Champions o Europa League. In Serie A ha già raggiunto la doppia cifra ed è ad un passo da un altro obiettivo: la salvezza con il Grifone.