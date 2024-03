Morto durante l’allenamento: lutto tremendo nel calcio

Quanto successo in una normale giornata di allenamento è tremendo. Il calcio piange la scomparsa di un giovane

Il mondo del calcio è ricco di sfaccettature, e spesso ci pone di fronte ad alcuni avvenimenti tutt’altro che piacevoli. Purtroppo a volte ci si scontra con gli eventi della vita, che sceglie casualmente dove andare a colpire. È questo il caso, con l’intero movimento scioccato dall’ultimo imprevedibile lutto. Quando si vengono a sapere notizie del genere tornano subito alla mente ragazzi come Morosini, che perse la vita nel 2012 dopo un malore nella gara di Serie B tra Pescara e Livorno.

Tornando ancora più indietro come non ricordare Renato Curi, anch’esso colto da un infarto fulminante che non lo risparmiò nel 1977. Ma si potrebbero citare Puerta del Siviglia, Marc-Vivien Foe dal Camerun e Miklos Feher, ragazzo del Benfica colpito da un aneurisma. Fortunatamente c’è anche chi ha avuto la meglio davanti a certe sciagure, come Christian Eriksen. Il danese ebbe un malore durante gli Europei del 2021 (edizione 2020) e lasciò tutto il mondo con il fiato sospeso per lunghi minuti: in quel caso i ragazzi della nazionale fecero un capannello per evitare l’invadenza delle telecamere. Purtroppo l’esito non è stato favorevole per il giovane ventiquattrenne che ha dovuto salutare la vita così prematuramente.

Tragedia in campo, muore Denis Beltràn: aveva 24 anni

Sono tutti sotto choc in Bolivia dopo quanto successo sul campo di allenamento del Club Real Santa Cruz, compagine che milita nella prima divisione del Paese sudamericano. Denis Beltràn si è accasciato a terra durante una seduta di allenamento ed è stato trasportato in ospedale, ma l’arresto cardiorespiratorio è stato fatale e neanche i soccorsi hanno potuto evitare il peggio. Si stava allenando come di consueto ed è crollato – ha dichiarato il capitano del Santa Cruz, Galvarro – che poi ha proseguito: “Hanno tentato di rianimarlo, ma è deceduto dopo essere stato trasportato in ospedale”.

Il club, come tutto il mondo del calcio, è sotto choc e ha tentato di salutare al meglio il calciatore con un toccante comunicato sul proprio profilo Instagram. Si legge: “Era molto più di un giocatore di talento: era un amico. Un compagno di squadra e una fonte di ispirazione per molti. La sua passione per il gioco e il suo spirito instancabile continueranno a essere ricordati e apprezzati per sempre”. Inoltre la grafica del post sul social riporta la scritta “Riposa in pace e vola alto”, in memoria di Beltràn, che ha disputato 21 gare con il Real Santa Cruz, mettendo a segno un gol.