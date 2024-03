Adzić brilla con il Montenegro under 19, la Juventus lo attende

È stato il primo vero colpo dell’era Giuntoli alla Juventus, ora Vasilije Adzić brilla con la sua Nazionale under 19 e a Torino lo attendono. Il calciatore del Buducnost Podgorica è un promesso sposo bianconero e presto, quando aprirà la finestra estiva dei trasferimenti diventerà ufficialmente un calciatore della Juve. Deve attendere ancora alcune settimane per l’ok definitivo. Essendo extracomunitario non potrà firmare con la Juve almeno fino alla maggior età. Le ultime prestazioni nella vetrina internazionale delle qualificazioni all’Europeo under 19 scaldano il cuore dei tifosi.

Adzic brucia le tappe e la Juventus spera

Il prossimo 12 maggio, Adzić diventerà maggiorenne e a 17 anni già gioca nella prima squadra del suo club e in Nazionale è titolarissimo della squadra under 19. Il talento di Nikšić, medesima città natale di Mirko Vucinic, nel campionato montenegrino in corso ha segnato 5 reti. Certo, il livello della massima serie del Paese balcanico non è sicuramente quello della Serie A, ma per un centrocampista fare certi numeri a soli 17 anni tra i professionisti impressiona. Nei giorni scorsi, col suo Montenegro ha giocato le tre gare della fase élite dell’Europeo under 19, segnando due gol nelle prime due e servendo due assist nella terza.

Ha giocato prima mezzala e poi trequartista, mettendo in luce diverse capacità: la finalizzazione e la capacità di inventare per i compagni. Queste caratteristiche tecniche, questa fantasia sono il motivo per cui la Juventus ha deciso di investire su Adzić ben 5 milioni di euro. È ovviamente impossibile se queste prestazioni e i soldi spesi dalla Juve saranno ripagati dalle prestazioni anche in Italia. Sono infatti troppi i fattori che influiranno sulla sua crescita in bianconero. Di certo c’è però che la Juventus ha pescato un grande talento, le cui potenzialità vanno coltivate tra Vinovo e la Continassa con la massima cura. Ancora 4 mesi e Adzić potrà finalmente dare mostra del proprio talento con la maglia bianconera della Juventus addosso.

E se non bastasse il “marchio” di garanzia del’area scouting bianconera si può aggiungere che Giuntoli e Manna hanno strappato il giovane montenegrino dalle grinfie del solito Giovanni Sartori…