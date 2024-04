Il Catania, questa sera, ha conquistato la Coppa Italia di Serie C rimontando la sconfitta 1-2 subita a Padova. I rossazzurri siciliani vincono 4-2 dopo i tempi supplementari grazie ai gol di Di Carmine, Cicerelli, Marsura e Costantino. Per i veneti in gol Bortolussi e Perrotta. Rimonta condotta dalla squadra catanese in uno stadio a porte chiuse, a causa dei fatti accaduti nella gara d’andata.

Questa la festa dei tifosi in tifosi città.