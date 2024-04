Vlahovic, è arrivato il momento di vincere con la Juve

Dusan Vlahovic vuole il primo trofeo con la Juventus. Dopo aver realizzato il gol importante in semifinale di Coppa Italia nell’andata della sfida contro la Lazio, i numeri raccontano di come la media gol/minuti giocati è rilevante: uno ogni 119’, meglio del 2021-22, quando chiuse con 29 centri tra bianconero e viola. Nei primi mesi di questa stagione è stato uno dei pochi, se non l’unico, a salvarsi. Ora che ha fatto centro e si è nuovamente sbloccato, vuole conquistare un trofeo con la maglia della Juve.

Ora che il classe 2000 è tornato, cerca di finire al meglio la stagione. Lui e Chiesa insieme, quel binomio ancora completamente da esplorare. Nel frattempo continua a lavorare per far crescere i numeri realizzativi. Conta solo il presente, ma è una sorta di catalizzatore per il futuro.