E’ ufficiale: il sorpasso di Sinner in classifica ATP è pronto

Jannik Sinner punta la vetta della classifica Atp, il sorpasso su Djokovic ormai è nell’aria: ecco gli ultimi aggiornamenti

Grazie al titolo ottenuto al Masters 1000 di Miami – il terzo in questo straordinario inizio di 2024 dopo quelli conquistati all’Australian Open e all’Atp 500 di Rotterdam – Jannik Sinner si è assicurato la seconda piazza del ranking mondiale superando lo spagnolo Carlos Alcaraz. Adesso il giovane tennista altoatesino è a un passo dal raggiungere la vetta attualmente occupata da Novak Djokovic, e potrebbe agguantarla già entro l’estate.

Archiviata la parentesi trionfale in Florida, Sinner si è preso qualche giorno di pausa per preparare al meglio la stagione sulla terra battuta europea. Tornerà in campo la prossima settimana per il Masters 1000 di Montecarlo (7-14 aprile) per poi prendere parte a quelli di Madrid e Roma (24 aprile-5 maggio e 8-19 maggio) prima di tuffarsi nella prestigiosa cavalcata slam al Roland Garros (26 maggio-9 giugno). Proprio da questi tornei potrebbe ricavare il bottino di punti necessario per consacrarsi come prima forza del circuito maggiore.

Ranking Atp, Sinner punta la vetta: obiettivo possibile entro l’estate, ecco perché

Sinner vuole diventare il numero uno al mondo. Un traguardo il cui raggiungimento è sicuramente complicato, ma lo è meno di quanto si possa immaginare se si tiene conto di un fattore: Jannik ha da difendere pochissimi punti rispetto alla concorrenza, complice un 2023 non fortunatissimo sulla superficie rossa. Basti pensare che solo nel Principato riuscì a spingersi oltre i quarti di finale (SF) e che a Roland Garros uscì clamorosamente di scena al secondo turno.

Nel dettaglio, il classe 2001 nostrano ha da difendere ‘soltanto’ 585 punti, mentre Djokovic e Alcaraz si trovano una situazione molto più complicata. Il serbo e il baby fenomeno murciano dovranno infatti difendere rispettivamente 2315 e 2265 punti. Alla vigilia dei grandi tornei sulla terra battuta, il quadro completo è il seguente:

Novak Djokovic 9275 pt Jannik Sinner 8710 Carlos Alcaraz 8645

In tale contesto a Sinner basterà confermare la semifinale a Montecarlo e poi rendersi protagonista di buoni risultati a Madrid, Roma e, soprattutto, Parigi per avere grosse chance di trovarsi in vetta alla classifica già nel mese di giugno. Ovviamente, però, parliamo di chance e non di matematica certezza, perché parecchio dipenderà anche dai risultati dei diretti contendenti. Staremo a vedere come si evolveranno le cose, ci attendono settimane di grandi emozioni.