Tutte concentrate in cinque punti: mancano 8 giornate alla fine del campionato e la lotta salvezza in Serie A comincia a farsi sempre più delicata. Oggi prenderà il via la 31a giornata del massimo campionato italiano con un match delicatissimo: alle 20.45 aprirà il venerdì di Serie A la sfida tra Salernitana e Sassuolo, l’ultima spiaggia per Colantuono per rimanere aggrappati al treno della massima serie. Alle 15 e alle 20.45 di domani il Lecce di Gotti, attualmente 13esimo, andrà a far visita ad un Milan impeccabile nel 2024, con l’Empoli che invece in serata ospiterà un Torino a caccia di punti europei.

La formazione allenata da Eusebio Di Francesco, attualmente terzultima in classifica, a pari punti con l’Empoli, cercherà di ripetersi dopo l’importante pareggio contro il Genoa. Sette squadre in cinque punti, con il Grifone, attualmente 12esimo, distante dal Lecce ben sei lunghezze e, ad un passo dalla quota 40, che vorrebbe dire permanenza in Serie A. La squadra di Alberto Gilardino andrà a far visita ad un Verona che nelle ultime 4 ha perso soltanto con il Milan.

Il Cagliari (attualmente quartultimo a 27 punti) che ha l’obbligo di guadagnare quanti più punti possibili in queste ultime 8 gare per evitare di ritornare in Cadetteria, nonostante la situazione in casa rossoblù sia migliorata in questo ultimo mese con 7 punti conquistati su 12 a disposizione frutto di due vittorie e un pareggio.

Chiuderà la giornata la sfida di lunedì del Bluenergy Stadium con l’Udinese che riceverà l’Inter di Simone Inzaghi, pronta a chiudere il discorso Scudetto in questo mese. Una lotta salvezza in Serie A che da qui alla fine del campionato, regalerà diverse sorprese…