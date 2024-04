MotoGP, tutto pronto per il grande ritorno: avrà una wild card

Possibile grande ritorno in MotoGP. Già sappiamo in quale Gran Premio potremmo rivederlo di nuovo in pista

Altro weekend di pausa per la MotoGP. Dopo il Qatar e Portimao, si tornerà in pista ad Austin, in Texas, con gara sprint e Gran Premio previsti sabato 13 e domenica 14 aprile.

Aprile è cominciato con un annuncio storico per la MotoGP. E’ stato ufficializzata infatti l’acquisizione da parte di Liberty Media dei diritti commerciali e di immagine della classe regina del Motomondiale. Un accordo da 4 miliardi di euro circa che pone fine alla proprietà di Dorna Sport e che rende Liberty Media, già proprietaria a sua volta della Formula 1, leader assoluta degli sport motoristici.

Per quel che riguarda, invece, quanto avvenuto in pista, si è continuato a discutere – e molto – dell’incidente tra Bagnaia e Marquez avvenuto negli ultimi giri del GP di Portimao. Una collisione che ha portato al ritiro di entrambi e che non è stata affatto gradita dalla Ducati. Lo hanno ribadito sia Claudio Domenicali che Gigi Dall’Igna, i quali hanno invitato i due piloti ad essere più prudenti.

MotoGP, ecco chi potrebbe tornare in pista

Sia Bagnaia che Marquez potrebbe ritrovarsi contro un altro avversario in uno dei prossimi GP. A quanto pare, infatti, ci sono molte chance di rivedere in pista, con una wild card, Daniel Pedrosa. L’ex pilota della Honda, rivale dello stesso Marquez, di Valentino Rossi e Jorge Lorenzo lo scorso decennio, potrebbe gareggiare con una KTM ufficiale in occasione del weekend del GP di Jerez de la Frontera in programma dal 26 al 28 aprile.

A confermare questa possibilità è stato Pit Beirer. Intervistato da Jack Appleyard della Dorna, il direttore di KTM Motorsport ha svelato che Pedrosa ha svolto recentemente dei Test proprio sul circuito andaluso e che potrebbe essere pronto per affrontare una nuova gara. “Credo si stia preparando – ha dichiarato Beirer – l’ultima parola spetta a lui. Noi non lo forzeremo. Penso comunque che sia pronto e anche noi lo siamo.”

Già tester ufficiale di KTM, Pedrosa, dopo il ritiro dalla MotoGP avvenuto nel 2018, ha disputato tre GP con il team austriaco da wild card. Nel 2021 è arrivato decimo a Misano. Grandissimi i risultati ottenuti lo scorso con un sesto e settimo posto proprio a Jerez mentre, sempre a Misano, ha ottenuto per due volte la quarta posizione nella gara sprint e nel GP della domenica, totalizzando, in tutto 32 punti nella classifica del Mondiale.