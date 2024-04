Lazio, Tudor: “Nel derby va usata la testa. Recupero due pedine, Luis Alberto…”

Vigilia del derby della Capitale, con le dichiarazioni dell’allenatore della Lazio, Igor Tudor, alla prima stracittadina contro la Roma: “A me sono sempre piaciute queste partite importanti. Tu non puoi scappare dalle sensazioni che ha la gente. Ti deve dare qualcosa in più senza perdere la testa, il derby va vissuto in questo modo, piacevole anche. Giusto antagonismo e rispetto per gli avversari, del gioco e del calcio. Questo per me è il vero derby, stare sempre nel giusto. Di forzare la bellezza di questo sport.

De Rossi? Ho visto le gare della Roma, molto interessante. Diversa da quella di prima. C’è qualità nel loro gioco, ha fatto un buon lavoro. Devo ammettere che sarà molto difficile. Spero che la gente si diverta, ma che poi vinciamo noi.

Luis Alberto? Lui ha giocato a ridosso dell’attacco, a ridosso di Ciro. Ogni tanto si abbassava, sono cose di tattica, non serve spiegare i dettagli. È un giocatore che vuole giocare palloni. Per l’Europa è importante, non so se l’ultima chance. Non mi piacciono le estremizzazioni.

Kamada? Non giocando tanto questo anno è andato oltre le sue possibilità. È duttile, ha un buon livello sotto tutti i punti di vista, lo reputo un giocatore completo.

Rovella e Pellegrini? Non so quello che succederà, è molto difficile da dire. Indipendentemente dal risultato andremo avanti. Ho visto molto carichi sia Rovella che Pellegrini, domani li portiamo in panchina sicuro.