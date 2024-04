Bologna, il sogno Champions continua. Il Frosinone ha bisogno di punti

Domani, all’ora di pranzo, andrà in scena la sfida tra il Frosinone e il Bologna. Una gara che vale tanto per entrambe le squadre: la formazione ciociara ha bisogno di punti salvezza. Dopo un sorprendente inizio di stagione, infatti, i ragazzi di Eusebio Di Francesco hanno avuto un calo d’involuzione preoccupante che ha fatto precipitare la squadra nei bassifondi della classifica. La qualità, però, c’è ancora e i temibili giovani gialloblù possono ancora dire molto e determinare il cammino della propria squadra in una fase clou della stagione.

Dall’altra parte, il Bologna di Thiago Motta sta proseguendo il proprio cammino incredibile in vista della qualificazione alla prossima Champions League. L’ultima vittoria, contro la Salernitana, ha dato ai rossoblù ulteriori indicazioni importanti in vista di questo finale di stagione. Mancano ormai pochi punti per la matematica, da iniziale sorpresa i felsinei ora sono una certezza di questo campionato e lo stanno dimostrando dallo scorso agosto. Roma e Atalanta stanno provando a rincorrere una squadra che non ha alcuna intenzione di fermarsi: in città c’è fibrillazione, a Frosinone il settore ospiti è sold out da un po’, per una carica che quest’anno non è mai mancata. Il Frosinone per la salvezza, il Bologna per la Champions: sbagliare, domani, non è concesso.

Frosinone-Bologna, le probabili scelte di formazione da parte di Di Francesco e Thiago Motta

Frosinone (3-4-2-1): Turati; Bonifazi, Romagnoli, Okoli; Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Valeri; Soulè, Reinier; Cheddira.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumi, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.