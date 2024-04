Inter, Frattesi: “Anche chi non gioca si sente considerato”

Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter, ha parlato così ai microfoni di Sky dopo la sfida all’Udinese: “Scudetto? Ancora non ci pensiamo, abbiamo altri punti da andarci a prendere. Dopo il Verona abbiamo fatto il bis, sono contentissimo, è un mattone molto importante per quello che dobbiamo fare. Come a Roma, quando siamo andati all’intervallo in svantaggio, siamo rientrati con grande voglia di ribaltarla. Non si può essere sempre al 100%, ma vanno vinte anche queste partite sporche. Siamo importanti anche noi che giochiamo meno, in settimana ci impegniamo sempre, siamo un bel gruppo e gli altri non ci fanno pesare il fatto che giochiamo meno. Anche chi non gioca si sente considerato”.